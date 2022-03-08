مصادر مطلعة تتوقع إعلان بايدن حظر واردات الطاقة الروسية اليوم

2022/03/08 | 17:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يحظر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، واردات النفط والغاز الطبيعي والفحم الروسي إلى الولايات المتحدة، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على القرار.

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