اقتصادي لـ”ايرث نيوز”: صعود اسعار النفط يتيح للحكومة الغاء العجز بشكل نهائي

2022/03/08 | 17:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الخبير الاقتصادي امجد لفتة اليوم الثلاثاء، ان صعود اسعار النفط بهذا الشكل يتيح للحكومة الغاء العجز بشكل نهائي.وقال لفتة لوكالة “ايرث نيوز” ان ” صعود اسعار النفط كان مفاجئة لكل العالم لانه لم يصل الى هذه الاسعار منذ سنة ٢٠١٤، لذلك من المفترض على الحكومة اليوم ان تستغل هذه الفرصة حيث […]

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