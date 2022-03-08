وشائل اعلام: الولايات المتحدة ستحظر واردات النفط الروسي

2022/03/08 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن إعلان حظر ،اليوم الثلاثاء، على واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، حسبما أفادت عدة وسائل إعلام أميركية ، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويُلقي بايدن كلمة الثلاثاء، يعلن فيها “خطوات تهدف إلى محاسبة روسيا على حربها غير المبررة” ضدّ أوكرانيا، حسبما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.

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