العراق يدعو سوريا للاتفاق على الإدارة المتكاملة لنهر الفرات

2022/03/08 | 17:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، اليوم الثلاثاء، نظيره السوري، تمام رعد، للاتفاق على الإدارة المتكاملة لنهر الفرات.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “عقد في مركز وزارة الموارد المائية الاجتماع الوزاري الثنائي بحضور وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني ونظيره السوري الدكتور تمام رعد والوفد المرافق له لبحث […]

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