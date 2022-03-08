2022/03/08 | 17:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة ..ابو رغيف يمارس مهامه ويطالب باضابير المحكومين في دائرة الاصلاح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/08 | 17:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة ..ابو رغيف يمارس مهامه ويطالب باضابير المحكومين في دائرة الاصلاح) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة ..ابو رغيف يمارس مهامه ويطالب باضابير المحكومين في دائرة الاصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).