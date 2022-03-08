مسؤول في البيت الأبيض لـ

2022/03/08 | 17:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول في الإدارة الأميركية لـ"الحرة"، الثلاثاء، أن حظر واردات الطاقة الروسية الى الولايات المتحدة سيشمل الغاز الطبيعي المسال والفحم الحجري، إلى جانب النفط ومشتقاته.

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