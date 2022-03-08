2022/03/08 | 17:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مجلس الوزراء يقر تعليمات منحة الـ100 ألف دينار وحزمة قرارات جديدة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:28

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يقر تعليمات منحة الـ100 ألف دينار وحزمة قرارات جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يقر تعليمات منحة الـ100 ألف دينار وحزمة قرارات جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).