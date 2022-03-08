2022/03/08 | 17:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حزمة إضافية من القرارات الخاصة بمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية واتخاذ الإجراءات اللازمة بدعم الأمن الغذائي في البلاد.حيث أصدر المجلس، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء وتلقته وكالة ايرث نيوز القرارات الآتية: أولاً/ منحة حكومية بقيمة 100 […]

ظهرت المقالة “حزمة” إضافية من الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية ودعم الأمن الغذائي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“حزمة” إضافية من الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية ودعم الأمن الغذائي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“حزمة” إضافية من الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية ودعم الأمن الغذائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).