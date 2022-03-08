تعليمات منحة الـ 100 الف دينار الحكومية والفئات المشمولة بها - عاجل

2022/03/08 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

منحة حكومية بقيمة 100 الف دينار لمرة واحدة باسم (منحة غلاء معيشة) تقدم الى الفئات التالية:

- المتقاعدون (ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً)

-الموظفون (ممن يتقاضون راتباً اقل من خمسمائة الف دينار شهريا).

- الرعاية الإجتماعية

- معدومي الدخل.

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