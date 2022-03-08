ما هي أهمية دوستويفسكي؟ - محمد زكريا توفيق

2022/03/08 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق دوستويفسكي كاتب كان على وشك تنفيذ الحكم عليه بالإعدام وهو في العشرين من عمره.



ثم خفف الحكم إلى السجن في سيبيريا.



هو مؤلف رائعته "الإخوة كارامازوف".



توفي عام 1881 عن عمر 59 سنة.



كتب 12 رواية طويلة، 4 روايات قصيرة، و16 قصة قصيرة.هو من عظماء الأدباء الروس.



لا أحد منهم قد مارس الحياة من أدناها إلى أعلاها مثله.



رواية "ملاحظات من تحت الأرض، هي أول رواية وجودية ظهرت في عالم الأدب.



تأثر بها كامو، ......





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