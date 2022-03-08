خطوط مستفيقة - منصور الريكان

2022/03/08 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منصور_الريكان (1)يا صديقهْ ......



يا رقيقهْ !ترسميني كحريقهْلوحة حبلى وناراً وخطوطاً مستفيقةْ ولدت حباً وناءتْ تتوجّسُ وهمَ همّيْ وتعيد الشعر رسما كطريقهْ خطواتٌ عبقتْ فوق مكانٍ من رمادْوأساسٌ من صميمِ الشوقِ يحكي للبلادْ !(2)أنت بي وهجٌ ونارْوالخيارات تكون لا خيارْلوحةٌ ولدتْ زماناًبأريجٍ من أزاهيرٍ ودفلى- أنتِ أحلى …………………وتمنتْ أن يكون الحبُّ أغلى

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