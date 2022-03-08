أينما حلت المرأة يكون العالم بخير. - فاطمة الفلاحي

2022/03/08 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي في 8 آذار يوم المرأة العالميأيامكن مندّاة بعطر الخزامى وبخور الرند غادرتني ألواني، وأنا أبحث عن أفيون راحة الفكر، ولو للحظات غير محسوبة على عمر الحزن وشتات الوطن .



لم أعد أتفيأ ظل أمي، وهدهداتها كحلم يعتنق أصابعها ، لتعانق خصلات شعري، وبياض قلبها كزهر البيلسان ..سأقيم شعائر المحنة، وأُعري ذاكرات البوح، علكِ تلفينني برحمة دعائكِ وأنت في الجدث.



فهناك مازال في أفق فضاءاتي ......





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