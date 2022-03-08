فرقة تتهم مغنية شهيرة بسرقة لحن أغنيتها.. استمع واحكم بنفسك

2022/03/08 | 17:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه المغنية دوا ليبا، البالغة من العمر 26 عامًا، دعوى قضائية ثانية بشأن حقوق الطبع والنشر بعد أيام فقط من اتهام فرقة أخرى لها بنسخ أغنيتها الناجحة "Levitating" لعام 2020.

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