بايدن يعلن اليوم عن إجراءات جديدة ضد روسيا ومصادر تؤكد أنه سيحظر استيراد نفطها

2022/03/08 | 17:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت واشنطن أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيعلن اليوم إجراءات جديدة ضد روسيا بسبب عمليتها في أوكرانيا، بينما قال السيناتور، كريس كونس، إن الحديث يدور عن حظر استيراد النفط الروسي.وأفاد البيت الأبيض، في جدول أعمال محدث لبايدن نشر الثلاثاء، بأن “الرئيس سيعلن عن إجراءات تهدف إلى مواصلة تحميل روسيا المسؤولية عن حربها […]

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