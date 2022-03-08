التعادل السلبي يخيم على مواجهة الزوراء والكهرباء في ممتاز الكرة

2022/03/08 | 17:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..خيم التعادل السلبي على مباراة الزوراء والكهرباء ضمن منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم.ولعب الفريقان على ملعب التاجي في اطار الأسبوع الخامس والعشرين من المسابقة.وانحصر اللعب في وسط الملعب دون خلق العديد من الفرص لتنتهي المواجهة كما بدأت من دون اهداف.وبهذا التعادل وصل الزوراء النقطة 45 في المركز الرابع.في المقابل […]

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