لاجئون في وطنهم.. عائلة لبنانية لا تجد سوى الخيمة مأوى لها

2022/03/08 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاندتهم الظروف إلى درجة فقدانهم السقف الذي يأويهم، ليتحولوا إلى لاجئين في بلدهم، لم يتوقعوا يوماً أن أبسط الحقوق لن يحصلوا عليها وأن نهايتهم ستكون داخل خيمة..هم أفراد عائلة أحمد قاسم عبد الله، الذين يختبرون مأساة لا حدود لها في مخيم المحمرة شمال لبنان.

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