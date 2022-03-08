2022/03/08 | 18:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ناظم: مجلس الوزراء صوت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وسيرفع للبرلمان » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 18:03

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