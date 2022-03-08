شاهد بالفيديو.. أنيميا حادة تصيب رغيف الخبز جراء ارتفاع الأسعار في العراق | نريد وطن

2022/03/08 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -Plo9XBosmk

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