الاستخبارات تلقي القبض على إرهابي في الانبار

2022/03/08 | 18:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على احد الارهابيين في الانبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استكمالا لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي، وبمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة وبمشاركة قوة من كتيبة استطلاع الفرقة، تم القاء القبض على احد الارهابيين في حي الميثاق بالرطبة الانبار".

وأشارت إلى أنه "من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".

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