مفارز أمنية لاعتقال التجار المحتكرين للمواد الغذائية في الانبار

2022/03/08 | 18:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد امر الفوج السادس في قيادة شرطة الانبار العقيد عادل التبان، الثلاثاء، بتشكيل مفارز أمنية بالتنسيق مع الحكومة المحلية لاعتقال التجار المحتكرين للمواد الغذائية والانشائية، واحالتهم الى القضاء.وقال التبان في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “القيادات الامنية في محافظة الانبار شكلت مفارز لتعقب التجار المحتكرين للمواد الغذائية والسلع الاخرى بعد قيام البعض منهم […]

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