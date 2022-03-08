المواد الغذائية المشمولة بقرار التصفير الكمركي

2022/03/08 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الثلاثاء، المواد الغذائية المشمولة بقرار مجلس الوزراء بالتصفير الكمركي.

وصوت مجلس الوزراء على قرار تصفير الرسم الكمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين.

وضمت قائمة المواد الغذائية المشمولة بالتصفير التالي:.

الرز 5%

السكر 5%

الزيت 10%

البقوليات 5%

الحليب 5%

الطحين 10%

الدهن 10%

الحنطة 5%

الشعير 5%

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