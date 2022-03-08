مفوضية حقوق الإنسان تعلق في يوم المرأة: لازالت العراقية بعيدة عن أخذ حقوقها

2022/03/08 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعتبرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الثلاثاء، إن المرأة العراقية مازالت بعيدة عن الحصول على حقوقها التي كفلها لها الدستور والقانون ووفقا ما نصت عليه العهود والمواثيق الدولية التي وقع عليها العراق.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي لـ(بغداد اليوم) انه "وبمناسبة يوم المرأة العالمي فنحن نؤكد ان المرأة مازالت تواجه العنف والتنمر والاضطهاد سواء على صعيد العمل والأسرة والمجتمع وعدم حصولها على حقوقها فيما يخص المناصب القيادية والسيادية".

وأشار إلى حاجة "المرأة الى الإسراع بأجراء منظومة متكاملة سواء على المستوي التشريعي وتشريع قوانين لأنصافها كقانون العنف الأسري بالإضافة إلى الخطط الإستراتيجية الحكومة في هذا الشأن بإطلاق مبادرات خاصة والسعي الجاد لتقديم المرأة كنموذج قادر على القيادة في الدولة وإيقاف قضايا العنف والتنمر التي قد تحصل في المجتمع"، مبينا "وبتالي لازالت المرأة ورغم التمثيل النيابي والحكومي لها إلا أنه لايمثل استحقاقها ودورها الريادي.

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