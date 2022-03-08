النفط يتجاوز الـ 130 دولارا للبرميل

2022/03/08 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قفزت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها منذ 2008، بسبب التأخير في اختتام المحادثات النووية الإيرانية، وبالتالي التأخير في احتمال عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل من تعطل الإمدادات الروسية، وتجاوز خام برنت 130 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12.2 دولار أو 10.4% إلى 130.3 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام تكساس الأمريكي 10.70 دولار أو 9.3% إلى 126.3 دولار.

وارتفع كلا الخامين في الدقائق القليلة الأولى من التداول اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى لهما منذ يوليو 2008 حيث بلغ برنت 129.13 دولار للبرميل وخام تكساس الأمريكي 130.50 دولار.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالت قبل أيام: "لن تتخلى أبدا" عن جهودها للحصول على توضيحات بشأن وجود المواد النووية في طهران التي تشدد على أن أي تفاهم بشأن إحياء الاتفاق النووي، لن يحصل طالما بقي هذا الملف مفتوحا.

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