الوقف السني يفتي بالغاء التباعد الاجتماعي

2022/03/08 | 18:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رواه البخاري (إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة).

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