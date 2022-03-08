"دولة تحكمها النساء".. كيف حققت ذلك وكيف تبدو؟

2022/03/08 | 18:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس سانا مارين، رئيسة الوزراء الفنلندية البالغة من العمر 36 عامًا، ائتلافًا حاكمًا مكونًا من 5 أحزاب سياسية، تقوده جميعًا نساء وجميعهن في الثلاثينيات من العمر تقريبًا، إنها دولة تديرها النساء إلى حد كبير.

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