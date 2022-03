المعارض المسجون نافالني يحث مواطنيه الروس على مواصلة الاحتجاجات ضد الحرب

2022/03/08 | 18:28 - المصدر: قناة التغيير

حث المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني مواطنيه على مواصلة الاحتجاجات على غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ونشر نافالني الذي يمضي عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف عام بتهم يقول حلفاؤه إنها ذات دوافع سياسية نشر تغريدة باللغة الانجليزية على تويتر قال فيها ان الغضب من الصراع يتزايد في الداخل مضيفا ان الزخم المناهض للحرب سيستمر في النمو عبر المجتمع لذلك يجب عدم وقف الاحتجاجات المناهضة للحرب تحت أي ظرف.

وجاءت تغريدة نافالني بعد أيام من توقيف آلاف المحتجين الذين شاركوا في مسيرات مناهضة للحرب في أنحاء البلاد.

