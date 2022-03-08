الصين تدرس زيادة استثماراتها في شركات الطاقة والسلع الروسية

2022/03/08 | 18:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تدرس الصين شراء أو زيادة حصص ملكيتها في شركات الطاقة والسلع الروسية، مثل “غازبروم” عملاق الغاز، وشركة إنتاج الألمنيوم “روسال إنترناشونال”.ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة، قولها إن بكين تجري محادثات مع شركاتها المملوكة للدولة، بما في ذلك شركة البترول الوطنية الصينية، وشركة البتروكيماويات الصينية، وشركة الألمنيوم الصينية، وشركة “مينميتالز” الصينية للمعادن.[…]

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