بعد قرار لبايدن.. انفجار في أسعار النفط

2022/03/08 | 18:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 .

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