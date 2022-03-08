الاتحاد الأوروبي يخطط للتخلص التدريجي من وارادت النفط والغاز الروسي قبل 2030

2022/03/08 | 18:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع الاتحاد الأوروبي الخطوط العريضة لخطط القضاء على اعتماده على الطاقة الروسية.

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