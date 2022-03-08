محافظ ذي قار يوجه بسحب العجلات الحكومية وهويات حمل السلاح

2022/03/08 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه محافظ ذي قار محمد الغزي، اليوم الثلاثاء، بسحب العجلات الحكومية من موظفي العقود والاجراء والعاملين في ديوان المحافظة أو دوائر الدولة ولجان المتابعة.

ووجه الغزي بإلغاء الاوامر الادارية الخاصة بمنح الموافقات السابقة، وعدم تسلم أي عجلة الاّ بتقديم طلب من قبل مسؤول القسم يتعهد فيه حاجة المنتسب الفعلية للعجلة, كما أمر بسحب الهويات التي تتيح لمالكها حمل السلاح من كافة المنسبين والمكلفين .

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