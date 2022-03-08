بارزاني والسفير الكندي يناقشان العقبات التي تواجه العملية السياسية

2022/03/08 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ،اليوم الثلاثاء، مع السفير الكندي لدى بغداد غريغوري كاليغان آخر مستجدات الوضع السياسي في العراق.

وناقش البارزاني والسفير الكندي خلال اللقاء الذي جمعهما في اربيل مسار العملية السياسية والعقبات التي تقف في طريقها والخطوات الدستورية القادمة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأبدى السفير الكندي استعداد بلاده لتنمية العلاقات مع اقليم كردستان في المجالي الاقتصادي والعلمي والاكاديمي مشيدا بدور قوات البيشمركة في الحرب ضد تنظيم داعش.

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