مكافحة المخدرات والرمي العشوائي.. تفاصيل مؤتمر مديرية شؤون العشائر في المثنى

2022/03/08 | 18:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد في قاعة شؤون العشائر بمحافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، مؤتمر عشائري حول انتشار ظاهرة المخدرات بين الشباب وظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية المختلفة وعن تهذيب بعض الأعراف العشائرية بما ينطبق مع القواعد الشرعية والقانونية.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، ان الاجتماع حضره مدير شؤون العشائر في المثنى ومدير قسم […]

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تفاصيل مؤتمر مديرية شؤون العشائر في المثنى أولاً على ايرث نيوز.

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