الموقف من الحرب الروسية الأوكرانية - عذري مازغ

2022/03/08 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ عدد القتلى الأوكرانيين المدنيين حسب الأمم المتحدة 750 قتيل (وهو رقم في كل الأحوال لا يمكن مقارنته بقتلى الولايات المتحدة في الأسبوع الاول من غزوها العراق، أقول هذا للمحنكين في إحصاء القتلى) وتقول مصادرهم أن العدد هذا هو الرقم الذي توصلوا به من خلال مصادرهم مع الإقرار بوجود أرقام أخرى لم يتمكنوا منها، بالطبع هو رقم يناقض أرقام إعلام الناتو، بالنسبة للنازحين الأرقام في تزايد كبير في اتجاه الغرب الأط ......





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