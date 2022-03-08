شلومو ساند وتفكيك الأساطير الصهيونية - محمد عمارة تقي الدين

2022/03/08 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين"إسرائيل هي أكثر المجتمعات عنصرية في هذا العالم..



الشعب اليهودي هو مصطلح جرى اختراعه في القرن التاسع عشر..



يهود اليوم ليس لهم أدنى علاقة بالعبرانيين القدامى".



تلك هي بعض من مقولات البروفوسير الإسرائيلي شلومو ساند أحد أبرز المؤرخين الإسرائيليين الجدد في الوقت الراهن، تلك المقولات التي تأسست على دراسات تاريخية علمية جادة تمكن عبرها من نسف كثير من الأساطير الصهيو ......





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