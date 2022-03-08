المفوضية الأوروبية تقر “بالصعوبة البالغة” للاستغناء عن الغاز الروسي

2022/03/08 | 19:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن “روسيا قدمت في عام 2021 ما يقرب من 45% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، و27% من النفط الخام، و46% من الفحم”.وأضاف البيان، اليوم الثلاثاء: “في قطاع الغاز، وفرت روسيا حوالي 45% من جميع واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2021، وفي السنوات الأخيرة، بلغ […]

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