2022/03/08 | 19:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، خطاب اعتذار من أخيه غير الشقيق وولي العهد السابق، الأمير، حمزة، في إطار ما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن الأردن، بعد لقاء جمع الاثنين، قبل يومين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أخطأت".. رسالة مطوّلة من الأمير حمزة إلى العاهل الأردني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أخطأت".. رسالة مطوّلة من الأمير حمزة إلى العاهل الأردني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).