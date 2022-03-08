الطائرات المسيرة تعيد هندسة الجغرافيا السياسية للشرق الاوسط

2022/03/08 | 19:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكد تقرير لموقع معهد الشرق الاوسط الامريكي ان الطائرات المسيرة احدثت تحولا زلزاليا في الجغرافيا السياسية لمنطقة الشرق الاوسط من سوريا إلى ليبيا ومن اليمن إلى العراق حيث غيرت الطائرات بدون طيار الديناميكيات في ساحة المعركة.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” ايران وتركيا قامتا بتوسيع انتاجهما من الطائرات المسيرة […]

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