2022/03/08 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول في البنتاغون يقدر عدد القتلى الروس بما بين ألفين إلى 4 آلاف جندي في أوكرانيا

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