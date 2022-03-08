جنتي: إطعام الجياع يحتاج لمعجزة وعلى الحكومة إشباع الشعب

2022/03/08 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران أحمد جنتي ،اليوم الثلاثاء، بالوضع المعيشي الصعب والسيئ لدى الطبقة الفقيرة في البلاد.

ونقلت وكالة تسنيم الايرانية عن جنتي قوله خلال الجلسة التاسعة لمجلس الخبراء إطعام الجياع معجزة، مؤكدا انه يخجل مما يقوله لكن من واجب الحكومة إشباع المواطنين.

ومن الجدير بالذكر ان جنتي يبلغ من العمر خمسة وتسعين عاما ويتراس مجلس الخبراء منذ ست سنوات.

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