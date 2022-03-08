المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى النظر بسعر صرف الدولار

2022/03/08 | 19:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم

الثلاثاء، تأجيل النظر بدعوى سعر صرف

الدولار.

وقال مراسلنا، إن "المحكمة الاتحادية

العليا قررت تأجيل الدعوى 32 اتحادية،

الى 14 اذار".

وقررت المحكمة الاتحادية، في و

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