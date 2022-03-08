سيحال المخالف الى المحاكم المختصة.. بيان هام من المرور بشأن اجازات السوق

2022/03/08 | 19:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم

الثلاثاء، بيانا بشأن اجازات السوق

والمخالفين لها.

وقال مدير علاقات المرور العامة العقيد

الياس خضير في بيان، إن "مدير المرور

العام اللواء طارق الربيعي وجه جميع

الدوري

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