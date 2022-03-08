رئيس الادعاء العام يستقبل رئيس هيأة النزاهة.. هذا ما تم بحثه

2022/03/08 | 19:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الادعاء العام نجم عبد الله

احمد، اليوم الثلاثاء، ضرورة تفعيل

مكاتب التحقيقات التابعة لهيأة النزاهة

في بعض المحافظات.

وذكر إعلام القضاء في بيان، أن "رئيس

الادعاء العام، استقبل رئيس هيأة

النزا

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