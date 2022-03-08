2022/03/08 | 19:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت جمعية السيارات الأمريكية، عن ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة لأعلى سعر لها على الإطلاق.وقالت الجمعية على موقعها، اليوم الثلاثاء، إن “أسعار البنزين سجلت في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4.17 دولار للغالون الواحد”.وعرضت الجمعية خريطة تظهر أن الأسعار وصلت إلى 5.44 دولار للغالون الواحد في بعض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تسجل أعلى سعر للبنزين على الأطلاق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تسجل أعلى سعر للبنزين على الأطلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).