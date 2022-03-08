بسبب الديون.. اتحاد الكرة يستدعي ممثل نادي الطلبة للحضور إلى مقره

2022/03/08 | 19:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه الاتحاد العراقي بكرة القدم، دعوة لممثل نادي الطلبة للحضور إلى مقره بسبب الدعاوى المرفوعة ضد النادي نتيجة الديون.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “لجنة شؤون اللاعبين، دعت ممثلَ نادي الطلبة الرياضي للحضورِ إلى مقرّ الاتحاد في الساعةِ العاشرة من صباح يوم الخميس المقبل بشأنِ الدعاوى المُقدمة من قبلِ […]

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اتحاد الكرة يستدعي ممثل نادي الطلبة للحضور إلى مقره أولاً على ايرث نيوز.

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