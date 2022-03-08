2022/03/08 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استبعد ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، تمكن التحالف الثلاثي من تمرير مرشح رئاسة الجمهورية في الجلسة المقبلة للبرلمان، عازيا الامر لامتلاك تحالف الثبات الثلث المعطل.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات كسار، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الجلسة المقبلة لن تشهد التصويت على رئيس الجمهورية ولم يتمكن التحالف الثلاثي من تحقيق النصاب القانوني للتصويت".

وأضاف ان "تحالف الثبات سيقاطع الجلسة وتمرير الرئيس يتطلب حضور ثلثي اعضاء المجلس"، مشيرا الى انه "في ظل امتلاك تحالف الثبات للثلث المعطل فلن يمرر رئيس الجمهورية دون تفاهمات سياسية".

وأفاد كسار انه "في حال لم يتم التفاهم بين التحالف الثلاثي وقوى الاطار التنسيقي في قضيتي رئيس الجمهورية ورئيس الوزارء لا يمكن ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة القادمة مبدئياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف المالكي يتحدث عن دور "الثلث المعطل" بتمرير رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف المالكي يتحدث عن دور "الثلث المعطل" بتمرير رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).