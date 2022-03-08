التجارة تعلق على قرارات مجلس الوزراء وتتوقع تحولا كبيرا في ملف التموينية

2022/03/08 | 19:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..رجحت وزارة التجارة، الثلاثاء، أن يشهد ملف البطاقة التموينة تحسنات خلال المدة المقبلة بفعل القرارات الجديدة التي اصدرها مجلس الوزراء مؤخرا.وقال الناطق الرسمي للوزارة محمد حنون في بيان تلقته /المعلومة/ إن “الارتفاع الذي شهدته اسعار المواد الغذائية خلال الايام الثلاثة الماضية كانت اسبابه معروفة ومرتبطة بأزمة الصراع بين روسيا واوكرانيا وتأثيراتها”.وأضاف، […]

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