غاز الجنوب والبحري ينتصران في دوري الطائرة الممتاز

2022/03/08 | 19:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استكملت مباريات الدوري الممتاز بكرة الطائرة اليوم الثلاثاء باقامة مواجهتين.وفي أولى مواجهات اليوم حقق المتصدر غاز الجنوب، الأنتصار على الحبانية بثلاثة أشواط دون مقابل.وانتهت المواجهة لصالح غاز الجنوب بواقع ( 25-18) (25-21) (25-14).وفي ثاني مباريات اليوم، حقق البحري الأنتصار على الشرطة بثلاثة أشواط دون مقابل.وانتهت المواجهة بواقع (25-19) (25-23) […]

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