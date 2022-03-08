تركيا ترفع أسعار الوقود 6 مرات خلال أسبوع

2022/03/08 | 19:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تزايدت الضغوط التضخمية في تركيا سريعا خلال الأيام الماضية مع الارتفاع الكبير لأسعار النفط الخام، ما زاد من تأثير الليرة الضعيفة على الاقتصاد التركي، واضطر البلاد إلى رفع أسعار الوقود مرات عدة.ترتبط أسعار الوقود في تركيا ارتباطا وثيقا بأسعار خام القياس العالمي “برنت”، والذي زادت قيمته خلال الاثني عشر شهرا الماضية من […]

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