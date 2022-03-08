التجارة: المواد الغذائية سيتم تجهيزها للمواطنين خلال اليومين المقبلين

2022/03/08 | 19:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الثلاثاء، أن المواد الغذائية سيتم تجهيزها للمواطنين خلال اليومين المقبلين.وقال الجبوري في المؤتمر الصحفي الاسبوعي لمجلس الوزراء، إن “المواد الغذائية سيتم تجهيزها للمواطنين خلال اليومين المقبلين”.وأضاف: “سنعمل على وضع خطة تمنع المتلاعبين بالأسعار الإضرار بالمواطنين “، موضحا أن “جهود الحكومة والبرلمان ستصب في استقرار الأسعار بالسوق”.

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