2022/03/08 | 19:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة..اكد الكاتب والمحلل السياسي الامريكي دانيال كوفاليك ، الثلاثاء، إن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة ، والممثلة عسكريًا بحلف شمال الأطلسي ، يجب أن تقبل حقيقة أنهم ليسوا شرطة العالم بل هم عملاء للفوضى.ونقلت قناة (برس تي في) في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن كوفاليك قوله إننا ” نشهد قدرة الناتو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي امريكي: الناتو ليسوا شرطة العالم بل عملاء الفوضى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي امريكي: الناتو ليسوا شرطة العالم بل عملاء الفوضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).